فيديو.. كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية الأسر النوعية في مخيم جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، فيديو لمشاهد عمليته النوعية التي نفذها، وأدت إلى وقوع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين قتيل وجريح وأسير، في مخيم جباليا.

وترجح الكتائب أن يكون من بين أفراد القوة الصهيوينة مرتزقة، وتعرض صورة أحدهم.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن في وقت مبكر من (الأحد 26-5-2024) عن عملية أسر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة أن مقاتلي القسام أوقعوا جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وأسرى في عملية مركبة بمخيم جباليا شمالي القطاع.

فيديو قوي.. وقعت القوة بين قتيل وجريح وأسير عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد جديدة من عملية نوعية وقوية نفذها مجاهدوها ضد قوات الاحتلال في مخيم جباليا. وترجح الكتائب أن يكون من بين أفراد القوة الصهيوينة مرتزقة، وتعرض صورة أحدهم..#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/XBMzTw2xGq — رضوان الأخرس (@rdooan) June 1, 2024

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.