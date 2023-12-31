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فيديو.. كتائب القسام تمطر تل أبيب بصواريخ "M90"

منذ 38 دقيقة
صواريخ "M90"

صواريخ "M90"

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في اول ساعات العام الجديد 2024 عن قصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز”M90″ ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وضواحيها.

ويأتي تجدد قصف تل أبيب في اليوم 87 من العدوان على غزة حيث قال جيش الاحتلال إنه يسعى لوقف إطلاق صواريخ المقاومة على المدن الإسرائيلية.

وقال اللواء الركن واصف عريقات الخبير في الشؤون العسكرية أن قصف تلك أبيب في هذا التوقيت يعد رسالة من كتائب القسام إلى الاحتلال، فكما “برعت في توقيتها لمعركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023 واختارت التوقيت المناسب الذي هزم الجيش الإسرائيلي” فإن المقاومة الفلسطينية “تجدد هزيمتها من 2023 إلى العام 2024 أي انها نقلت الهزيمة نقلت نوعية وقالت للقيادة الإسرائيلية كما هزمناكم عام 2024 هنا نحن نفتتح العام بهذه الهزيمة”.

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