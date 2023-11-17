فيديو.. كتائب القسام تنشر تفاصيل "كمين" أطاح بـ 5 جنود إسرائيليين

أحد الجنود الإسرائيليين قبيل مقتلهم في الكمين

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تفاصيل كمين محكم أطاح بخمسة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل الجنود.

وأوضحت أنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها بمجرد ملامسة الكاميرا.

وأضافت “أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية”، على حد قولها.

ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.

ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.