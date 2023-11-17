الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. كتائب القسام تنشر تفاصيل "كمين" أطاح بـ 5 جنود إسرائيليين

منذ 14 دقيقة
أحد الجنود الإسرائيليين قبيل مقتلهم في الكمين

أحد الجنود الإسرائيليين قبيل مقتلهم في الكمين

A A A
طباعة المقال

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تفاصيل كمين محكم أطاح بخمسة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل الجنود.

وأوضحت أنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها بمجرد ملامسة الكاميرا.

وأضافت “أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية”، على حد قولها.

ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.

ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

    المزيد من أخبار العالم

    أنتوني بلينكن و سامح شكري
    غزة تحت النار
    وزير خارجية مصر يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة
    الكونغرس
    هل تحرم كييف من الأسلحة الأميركية لصالح إسرائيل؟
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي: شحنات القذائف لأوكرانيا "انخفضت" منذ حرب غزة

    الأكثر قراءة

    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    أشرف ريفي
    أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟