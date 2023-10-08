فيديو.. كتائب القسام تنشر مشاهدة لطائرة "الزواري" الانتحارية

نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، مشاهد لطائرة “الزواري” الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى.

وبحسب بيان القسام، فقد شاركت الطائرة في التمهيد الناري لعبور مقاتلي القسام إلى أراضينا المحتلة.

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، البلاغ العسكري رقم (6)، في معركة (طوفان الأقصى).

وقالت كتائب القسام في البلاغ العسكري إن “سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال”.