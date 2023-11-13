الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة

منذ 21 دقيقة
مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني

مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني

A A A
طباعة المقال

يستمر جيش الإحتلال بارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وسط حرب يحاول من خلالها استعادة ما تبقى له من صورة الكيان القوي عقب هجمات حماس الشهر الماضي.

هذا ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، مقطعا مصورا يظهر أسيرة مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني، كانت الكتائب أعلنت في وقت سابق مقتلها بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت الخميس الماضي مقتل الأسيرة المجندة (19 عاما) من مستوطنة موديعين والتي ناشدت حكومة الاحتلال التوقف عن قصف غزة لأن ذلك يهدد حياة الأسرى.

وذكرت كتائب القسام حينها أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها أصيب بجروح متوسطة في القصف، مشيرة إلى أنها ستصدر مادة توثق ذلك لاحقا، في إشارة سابقة لما نشرته اليوم.

وكانت كتائب القسام حذرت مرات عدة من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الإسرائيلي المستمرة على القطاع.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

القمة العربية-الاسلامية في الرياض
غزة تحت النار
محللون: القمة العربية الإسلامية المشتركة فشلت
مؤشر زلزال
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين جنوب السودان وأوغندا
غزة تحت النار
إسرائيل.. 190 ألف طلب تراخيص أسلحة منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين