فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة

يستمر جيش الإحتلال بارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وسط حرب يحاول من خلالها استعادة ما تبقى له من صورة الكيان القوي عقب هجمات حماس الشهر الماضي.

هذا ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، مقطعا مصورا يظهر أسيرة مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني، كانت الكتائب أعلنت في وقت سابق مقتلها بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت الخميس الماضي مقتل الأسيرة المجندة (19 عاما) من مستوطنة موديعين والتي ناشدت حكومة الاحتلال التوقف عن قصف غزة لأن ذلك يهدد حياة الأسرى.

وذكرت كتائب القسام حينها أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها أصيب بجروح متوسطة في القصف، مشيرة إلى أنها ستصدر مادة توثق ذلك لاحقا، في إشارة سابقة لما نشرته اليوم.

وكانت كتائب القسام حذرت مرات عدة من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الإسرائيلي المستمرة على القطاع.