فيديو لبوتين يصوب من بندقية "دراغونوف".. "أي خطأ يعني إشعار حرب"

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مفاجئة إلى منطقة ريازان، حيث استمع إلى تقرير لوزير الدفاع سيرغي شويغو عن تدريبات قتالية لعناصر التعبئة العسكرية.

كما قام بوتين بزيارة مجمع إطلاق نار متعدد المهام، كان يقوده مدربون من ذوي الخبرة القتالية.

وظهر بوتين في مقطع فيديو خلال جولته وهو يقوم بالتصويب من بندقية “دراغونوف” محاطاً بعدد من الجنود الروس، ولفت في تصريح مقتضب بعد الرماية إلى أن “أي خطأ يعني إشعار حرب.. وسنواجه كل من يهدد أمننا”.

وهي المرة الأولى منذ إعلان التعبئة الجزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط في 21 أيلول الفائت، يعاين الرئيس الروسي على الأرض تدريبات لهؤلاء المدنيين الذين تم استدعاؤهم لدعم الهجوم الروسي في اوكرانيا.

🚨بوتين يطلق الرصاص من بندقية "دراغونوف" ويُعلن: "أي خطأ يعني إشعار حرب.. وسنواجه كل من يهدد أمننا". pic.twitter.com/gxmQneur1K — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) October 20, 2022