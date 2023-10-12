فيديو لجندي أوكراني: إذا كان الفلسطينيون إرهابيين فإن الأوكرانيين هم أيضًا إرهابيون!

انتقد جندي مسلم أوكراني بشدة دعم بلاده لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبراً أن الفلسطينيين يريدون استعادة أراضيهم المحتلة.

وتساءل الجندي في مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، ماذا سيحدث الآن إذا قامت دولة ما بتأييد روسيا، واعتبرت أن أوكرانيا دولة إرهابية؟.

وتوجه أيضاً بالسؤال للأوكرانيين الداعمين لإسرائيل: “لماذا تقولون إن الفلسطينيين إرهابيون، بينما التزمتم الصمت لفترة طويلة عندما كانت إسرائيل تزج بالفلسطينيين في السجون، وتذلهم.

وختم رسالته مخاطباً الأوكرانيين الداعمين لإسرائيل: إذا كنتم تعتبرون أن الفلسطينيين إرهابيون، فإن الأوكرانيين الذين يحاولون استعادة أراضيهم هم أيضاً إرهابيون!