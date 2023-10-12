الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لجندي أوكراني: إذا كان الفلسطينيون إرهابيين فإن الأوكرانيين هم أيضًا إرهابيون!

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2023 7:18 صباحًا
جندي أوكراني ينتقد دعم بلاده لإسرائيل

جندي أوكراني ينتقد دعم بلاده لإسرائيل

A A A
طباعة المقال

انتقد جندي مسلم أوكراني بشدة دعم بلاده لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبراً أن الفلسطينيين يريدون استعادة أراضيهم المحتلة.

وتساءل الجندي في مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، ماذا سيحدث الآن إذا قامت دولة ما بتأييد روسيا، واعتبرت أن أوكرانيا دولة إرهابية؟.

وتوجه أيضاً بالسؤال للأوكرانيين الداعمين لإسرائيل: “لماذا تقولون إن الفلسطينيين إرهابيون، بينما التزمتم الصمت لفترة طويلة عندما كانت إسرائيل تزج بالفلسطينيين في السجون، وتذلهم.

وختم رسالته مخاطباً الأوكرانيين الداعمين لإسرائيل: إذا كنتم تعتبرون أن الفلسطينيين إرهابيون، فإن الأوكرانيين الذين يحاولون استعادة أراضيهم هم أيضاً إرهابيون!

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الدمار في فطاع غزة
    طوفان الأقصى
    ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1200.. والصحة الفلسطينية تحذر!
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    طوفان الأقصى
    ولي العهد السعودي يطالب بوقف الهجوم على قطاع غزة
    مسيرة من طراز "هيرون تي بي" "Heron TP"
    طوفان الأقصى
    ألمانيا تضع مسيّرتين حربيتين في تصرف الجيش الإسرائيلي

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دعوة من حزب الله إلى اللبنانيين.. إليكم التفاصيل
    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله