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فيديو لدوي انفجارات وإطلاق نار.. ماذا يحدث في مدينة كرج الإيرانية؟

منذ ساعة واحدة
انفجارات وإطلاق نار في مدينة كرج الإيرانية

انفجارات وإطلاق نار في مدينة كرج الإيرانية

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توالت أصوات انفجارات وإطلاق نار مساء (الخميس 23-2-2023) في مدينة كرج غربي إيران، في وقت أكدت مصادر إيرانية معارضة أن ما حدث كان نتيجة قيام طائرات مسيرة مجهولة بشن هجمات استهدفت مواقع إيرانية ومسؤولاً عسكرياً بارزاً.

وتلا هذه الانفجارات إطلاق نار من قبل الدفاعات الجوية على ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة مسيرات. وقد تم تفعيل الدفاع الجوي لـ”سهل طهران” بالقرب من جبال البرز.

وبحسب ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع انفجاران في موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني. وقد وردت أنباء عن توجه سيارات إسعاف إلى موقع الانفجارين.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف سيارة قرب حديقة عظيمية في كرج. ورجّحت المصادر وجود قائد “الوحدة 400” بالحرس الثوري في السيارة المستهدفة.

السلطات تنفي

السلطات الإيرانية سارعت لنفي هذه الأخبار وقالت في بيان إن “هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق نار المضادات الجوية والأصوات التي سمعت الليلة تتعلق فقط بإجراء مناورة ولا ينبغي أن يقلق المواطنين”.

وأضافت: “تجري هذه المناورة من يوم الأربعاء بهدف إعداد الأجهزة التنفيذية والتنسيقية والقيادية في حالات الطوارئ، والمكان هو ثكنة تدريب”.

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