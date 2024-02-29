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فيديو لشهداء المساعدات.. عشرات الشهداء في مجزرة دوار النابلسي في غزة‎

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 12:52 مساءً
صور من مكان المجزرة في غزة أثناء محاولة الحصول على مساعدات

صور من مكان المجزرة في غزة أثناء محاولة الحصول على مساعدات

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لحظات قاسية يعيشها سكان قطاع غزة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين على شارع الرشيد بغزة، بحيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 70 شهيداً و280 مُصاباً في دوار النابلسي في قطاع غزة، بينما كان المئات ينتظرون الحصول على المساعدات.

بحيث أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة إن قوات الاحتلال ترتكب عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا، مؤكداً ان مجزرة دوار النابلسي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيداً و280 إصابة فيما تشكل هذه المجزرة تحولاً جديد في مسلسل الإبادة الجماعية.

وتابع القدرة، عشرات الإصابات بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي مما قد يرفع حصيلة شهداء المجزرة إلى 100 شهيد على الأقل، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وأوروبي، كما ودعا إلى توفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.

أتى ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 30 ألفا، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 70 ألفا.

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