فيديو لصحفي إسرائيلي متطرف: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني في الضربة الأولى

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفي إسرائيلي متطرف ويدعى “تسفي يحزقيلي” تمنى فيها من الجيش الإسرائيلي قتل 100 ألف فلسطيني خلال الضربة الأولى على غزة بعد هجوم طوفان الأقصى

وقال الصحفي الإسرائيلي في تصريحاته للقناة 13 العبرية، إنه كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في غزة.

وأضاف تسفي يحزقيلي “وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى”.

أثارت تصريحات الصحفي الإسرائيلي ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، وعلق البعض عليها بالقول “هكذا يفكرون وهذا ما يريدونه في غزة!”.

وقال آخرون “يبدو أن بعض الإعلاميين الإسرائيليين وصلوا إلى مراحل متقدمة من النازية والفاشية”.

ومنذ 7 أكتوبر تسبب القصف الإسرائيلي الوحشي على كامل قطاع غزة بمقتل أكثر من 19 ألفا و667، في حين بلغ عدد الجرحى 52 ألفا و586، حسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.

إضافة للدمار الهائل في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

شاهد وتأمّل.

صحفي صهيوني كان يريد قتل 100 ألف فلسطيني من الضربة الأولى ردا على هجوم 7 أكتوبر.

منطق لا يبتعد عن منطق وزير طالب باستخدام قنبلة نووية، ومثله تصريحات عنصرية بلا حصر في مواقع التواصل.

هؤلاء تعلموا أنهم "شعب الله المختار"، وبوسعهم أن يسحقوا الآخرين دون أن يرفّ لهم جفن. pic.twitter.com/p7GxLFBa1b — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 20, 2023