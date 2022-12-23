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فيديو.. لقطات من موقع اطلاق النار في باريس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 3:04 مساءً
صورة من موقع اطلاق النار في باريس

صورة من موقع اطلاق النار في باريس

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قالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو الجمعة إن إطلاق النار الذي وقع في مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مضيفة أن المهاجم المشتبه به معروف للسلطات.

وأضافت أن السلطات ستفحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار.

وأطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرا للمواطنين، بالابتعاد عن منطقة “رو دونغيه” في الدائرة العاشرة وسط باريس، بسبب عملية أمنية دائرة.

وقالت الشرطة: “عملية شرطة جارية الآن تم القبض على شخص تجنبوا هذه المنطقة وأفسحوا المجال لسيارات الإسعاف بالدخول”.

وأشارت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد إن “إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر”.

وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الجمعة أن الرجل الذي اعتقل في حادث إطلاق نار في باريس التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.

 

    المصدر :
  • الجزيرة
  • العربية

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