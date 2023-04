فيديو.. لقطة تخطف القلوب لطفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية

خطفت صورة تُظهر مجندة من منسوبات وزارة الدفاع السعودية وهي تحتضن طفلًا قادمًا على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان إلى جدة الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانشغلت مواقع التواصل، بالصورة التي ظهرت فيها المجندة وهي تحمل الطفل الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا القادمين من السودان على خلفية المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو للمجندة وهي تحتضن الطفل لحظة وصوله إلى جدة.

وعلق المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، فهد ناظر، عبر حسابه على تويتر، بالقول: “سعودية تحتضن رضيعًا عند وصوله إلى جدة على متن الباخرة التي أجلت العشرات من الرعايا الأجانب والسعوديين من السودان هذا اليوم”.

وقال ناظر في تغريدة أخرى: “تم الترحيب بالعشرات من الرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان اليوم وتم نقلهم إلى بر الأمان على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية بالورود عند وصولهم جدة”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن، اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 356 شخصًا من السودان، منهم 101 مواطن سعودي، و255 شخصًا آخرين ينتمون لـ 26 جنسية.

وقال بن فرحان عبر حسابه على تويتر، “إن المملكة على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول”.

وأكد أن المملكة مستمرة في مساعيها في إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة وذلك بنقلهم لأماكن آمنة.

#Saudi servicewoman cradles a baby upon his arrival in Jeddah aboard the naval vessel that evacuated dozens of foreign nationals & Saudis from #Sudan today. https://t.co/rftkg2hADp

— Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) April 25, 2023