فيديو لمجزرة إسرائيلية مروعة في مخيم النصيرات بغزة.. ووزارة الصحة تستغيث

أطلقت وزارة الصحة في غزة (السبت 8-6-2024) نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع الدولي لتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع، مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراته على عدة مناطق في القطاع، وخاصة في منطقة الوسط.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يشن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي يشن عدوانه من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال “الإسرائيلي” بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

وحذر المكتب الإعلامي من أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان “الإسرائيلي” في كافة أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، وجيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.

مشيراً إلى أن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى ويعمل حالياً على مولد كهربائي واحد فقط بعد تعطل واحد من مولدين اثنين يعمل عليهما المستشفى منذ ثمانية أشهر، وإن توقف أحد هذين المولدين ينذر بكارثة حقيقية فيما لو توقف المولد الوحيد، وبالتالي قد يخرج المستشفى عن الخدمة، وهذا المستشفى يقدم الخدمة الصحية لمليون إنسان ونازح ولا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات، فالمستشفى ممتلئ بالكامل منذ أسابيع طويلة، وبالتالي فإننا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المستشفى وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بوقف هذا العدوان الوحشي الذي يواصله الاحتلال “الإسرائيلي”، ونطالبهم بوقف حرب الإبادة الجماعية بشكل فوري وعاجل.

عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة بقصف المواطنين في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مشاهد قاسية pic.twitter.com/lzx7UuMsWR — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) June 8, 2024