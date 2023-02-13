الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لموظفة في الهلال الأحمر: نظام الأسد يطلب نصف المساعدات

منذ 34 دقيقة
مساعدات إلى سوريا

مساعدات إلى سوريا

A A A
طباعة المقال

مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين في سوريا، تثير مسألة توزيع المساعدات الإنسانيّة جدلًا دوليًا واسعًا، وسط اتهامات للنظام بالاستحواذ عليها، ووصول القليل منها فقط للمتضررين الذين يواجهون مصيرهم في العراء.

وفيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام اشترط مصادرة نصف المساعدات التي تخرج من مناطق الإدارة الذاتية أو الهلال الأحمر الكردي إلى ريف حلب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، فيديو لعاملة إنسانية.

فقد قالت موظفة ألمانية في الهلال الأحمر الكردي متواجدة مع قافلة المساعدات القادمة من مناطق شمال شرقي سوريا باتجاه حلب، إن “نظام الأسد يشترط تسليمه نصف المساعدات على الأقل، للسماح لنا بالدخول إلى مناطقه”.

وكان مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قد أكد في مقابلة سابقة مع “العربية”، أنّ مساعدات وصلت من مختلف الدول العربية، مطالبًا بوجود آلية لتوزيعها إلى مستحقيها وعدم سرقتها.

يشار إلى أن حكومة النظام الخاضعة لعقوبات غربية كانت أكدت سابقاً أن جميع المساعدات ينبغي أن تكون بالتنسيق معها ويجري توصيلها من داخل سوريا لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

في المقابل، يتهم بعض المراقبين دمشق بتوجيه المساعدات صوب المناطق الموالية لها.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
    وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط متوازنة ولا داعي لعقد اجتماع مبكر لأوبك+
    من زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    بالفيديو.. ممرضة تهرع لإنقاذ أطفال في مستشفى أثناء الزلزال
    إنقاذ الطفلة ميراي من تحت الأنقاض
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد 178 ساعة.. إنقاذ طفلة من تحت الركام

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    مؤشر قياس الزلازل
    باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"