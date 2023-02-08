الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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فيديو مؤثر.. إنقاذ رضيع في تركيا بقي تحت الركام 50 ساعة

منذ 51 دقيقة
عمليات البحث عن ناجين تحت الركام

عمليات البحث عن ناجين تحت الركام

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وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة لإنقاذ رضيع بقي تحت الأنقاض 50 ساعة جراء الزلزال المدمر في هاطاي التركية، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الركام في تركيا.

وأظهر الفيديو المصور الرضيع وهو عارٍ وعلى وجهه ورأسه رضوض، بسبب وجوده تحت الركام فيما يحاول رجال الإنقاذ تغطيته لحمايته من البرد القارس.

يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.

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