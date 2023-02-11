السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مؤثر.. إنقاذ طفلة في تركيا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2023 3:44 مساءً
الطفلة عائشة لحظة إنقاذها في قهرمان مرعش

الطفلة عائشة لحظة إنقاذها في قهرمان مرعش

A A A
طباعة المقال

نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد ستة أيام من بقائها تحت الأنقاض في قهرمان مرعش التركية.

وخرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.

وبدت على وجه الطفلة علامات الألم لدى خروجها، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقبل إخراجها من تحت الركام، قال مصدر لـ العربية: “ربما ننهي عملية الإنقاذ خلال دقائق”.

كما أكد خال الفتاة السورية أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث معها.

ولدى إنقاذ عائشة من تحت الأنقاض.. أكد جد الطفلة لـ “العربية” أن “شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة”.

وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت قبل ساعات الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.

وأعرب أحد أقارب الطفلة عائشة في الموقع عن فرحته العارمة بنجاتها.

وولدت الطفلة عائشة من جديد بعد أن ضعف الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن قصف منشآت للطاقة في أوكرانيا أمس
المشردين في تركيا جراء الزلزال- رويترز
الأمم المتحدة: على العالم أن يتذكر المشردين بسبب زلزال تركيا وسوريا
آثار الزلزال في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا يتجاوز الـ26 ألفاً

الأكثر قراءة

عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
زلزال تركيا - سوريا
منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
الدولار
ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟