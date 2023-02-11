فيديو مؤثر.. إنقاذ طفلة في تركيا بعد 6 أيام تحت الأنقاض

نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد ستة أيام من بقائها تحت الأنقاض في قهرمان مرعش التركية.

وخرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.

وبدت على وجه الطفلة علامات الألم لدى خروجها، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقبل إخراجها من تحت الركام، قال مصدر لـ العربية: “ربما ننهي عملية الإنقاذ خلال دقائق”.

#العربية ترصد اقتراب الفرق المختصة من إنقاذ #الطفلة_عائشة من تحت الأنقاض في #قهرمان_مرعش التركية .. ومصدر لـ العربية: ربما ننهي العملية خلال 10 دقائق

#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/KZ9YkJrxa0 — العربية (@AlArabiya) February 11, 2023

كما أكد خال الفتاة السورية أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث معها.

خال الفتاة السورية التي يتم إنقاذها في #قهرمان_مرعش يؤكد لـ #العربية أنها على قيد الحياة وتحدث معها

#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/UHaWVRIeJV — العربية (@AlArabiya) February 11, 2023

ولدى إنقاذ عائشة من تحت الأنقاض.. أكد جد الطفلة لـ “العربية” أن “شقيقتيها تحت الرعاية الطيبة”.

وكانت فرق الإنقاذ قد أخرجت قبل ساعات الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.

وأعرب أحد أقارب الطفلة عائشة في الموقع عن فرحته العارمة بنجاتها.

وولدت الطفلة عائشة من جديد بعد أن ضعف الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا، بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.