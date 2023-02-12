فيديو مؤثر.. مفاجأة رجل سوريّ بعودة أبنائه وأحفاده بعد أن حفر قبورهم

من آثار الزلزال في سوريا

في ظلّ المأساة التي خلّفتها كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، إلّا أنّ لحظات من الفرح ترافق كلّ عمليّة إنقاذ شخص على قيد الحياة وانتشاله من تحت الأنقاض في كلّ من البلدين.

فقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو مؤثر، يوثّق مفاجأة مسنّ سوري بعودة أبنائه وأحفاده، بعد أن كان اعتقد أنهم قضوا في الزلزال وحفر قبورهم.

وأظهر المقطع المتداول لحظات الفرح خلال اللقاء، فيما كان بعضهم يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

بعد ان حفر قبورهم.. مسنّ سوري يتفاجأ بعودة أبنائه وأحفاده للحياة#زلزال_سوريا pic.twitter.com/bcqpKU3ZdP — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023

30 ألف قتيل

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر، فإن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الكارثة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً، اليوم الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

يأتي ذلك بينما رجّح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ40 ألفًا.