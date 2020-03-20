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فيديو مؤلم.. عشرات الجثث من ضحايا كورونا بإيطاليا لم تجد مكاناً لدفنها

مرة جديدة فاضت المقاطع المؤلمة من برجامو الإيطالية (في الشمال)، لتظهر حجم المأساة التي وقعت فيها تلك البلدة التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ففي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت عشرات التوابيت مصطفة في إحدى الكنائس على ما يبدو، في حين علق ناشطون قائلين إن أكثر من مئة جثة لم تجد مكاناً لدفنها في المدينة.

يذكر أن إيطاليا تفوقت، أمس الخميس، على الصين كأكبر دولة تسجل وفيات مرتبطة بالفيروس المستجد.

وأمس أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من برجامو حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها، وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى شمال شرق ميلانو ونشرها موقع صحيفة “إيكو دي برجامو” المحلية، رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم الجيش إرسال 15 شاحنة و50 جنديا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة.

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