فيديو.. مئات الإيرانيين أمام سجن إيفين صاحب "الصيت السيئ"

مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع الايرانية على خلفية مقتل الشابة مهسا اميني، تحاول السلطات الايرانية السيطرة على هذه الثورة بالاعتقال لتخفيف من حدة المتظاهرين، حيث اكدت المعلومات ان عدد المعتقلين منذ مقتل الشابة بلغ 14 ألفا.

هذا واحتشد مئات الإيرانيين أمام سجن إيفين، شمال غرب طهران، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل.

فقد أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون إيرانيون مؤخراً، عشرات السيارات مصطفة أمام هذا السجن سيئ الصيت.

People waiting outside Evin Prison’s visitation entrance on Erabi Street in Tehran seeking information about their loved ones.

More than 15,000 protesters have been arrested since September.

