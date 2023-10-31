فيديو.. مئات المتظاهرين في إحدى محطات القطار البريطانية رفضاً للمجازر في غزة

مجزرة جديدة للعدو الإسرائيلي استهدف فيها مخيم جباليا شمال قطاع غزة الثلاثاء، بحيث سقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتنديدا بإسرائيل والمجزرة التي حصلت شمال قطاع غزة، تجمع عدد من المتظاهرين في محطة “ليفربول ستريت – لندن” رفضاً للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين ورفعت شعارات لوقف القصف.

وفي آخر المستجدات قتل نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم، وفق التلفزيون الفلسطيني.

فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه “إبادة جماعية” في شمال القطاع.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحافية إن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا وقد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.

وأضاف “نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات”، محذرا من أنه لم يعد يتوفر سرير واحد لعلاج الجرحى “نتيجة انهيار المستشفيات”.

كذلك قال القدرة إن “الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها. ونقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم”.

صور من "مجزرة جباليا" مئات الشهداء والجرحى

تصوير/ أنس الشريف pic.twitter.com/ioY6jle8Hu — Kamel Ashour (@kamelashour97) October 31, 2023