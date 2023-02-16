فيديو مبكي.. فتاة سورية نجت من الزلزال تخاطب طبيبها بكلمات مؤثرة جداً

نشر أحد الأطباء الأجانب الذي تواجدوا في سوريا لمعالجة منكوبي الزلزال المدمر، مقطع فيديو مؤثر جداً لفتاة سورية صغيرة نجت من الزلزال وهي تخاطبه بكل براءة وتشكره على اهتمامه بها.

الطبيب كان متواجداً مع أحد الأطقم الطبية التي هبت لنجدة جرحى الزلزال المدمر الذي ضرب الأسبوع الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، مخلفاً عشرات آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى آلاف المفقودين حتى الآن.

وفي مقطع الفيديو الذي حصد 2.4 مليون مشاهدة حتى اللحظة، ظهرت طفلة سورية عمرها 9 سنوات وهي مصابة تتحدث إلى الطبيب بجانبها بكل براءة وامتنان.

@drshajulislam “I have a feeling you going to Jannah, I don’t know why.” Link in bio www.MedicalAidSyria.com/donate Please listen to this little girl. Little Sham spend 40 hours trapped under the rubble of her home following the earthquake hitting Syria/Turkey. Since than we treating her in our ICU and trying to save her life. My brothers and sister we really need your help to save her and the many other children in our hospital. Lets work together and make a lifesaving difference. Jazak Allahu khayr. ♬ سبحان الله – Islam Nasheed

وقدمت الطفلة بكلماتها الرقيقة الشكر للطبيب قائلة: “انت أكيد رح تروح على الجنة لأن الله هداك وجيت ما بعرف من شو اسمها عالجتني وحبيتنا وما تكبرت علينا”، مضيفة “عمو إذا أنا رحت على النار الله لا يقدر وانت على الجنة قلن يصيحولي”.

من جهته، أشاد الطبيب بكلمات الطفلة شام التي تم إنقاذها بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض.

وقال الطبيب، منذ أن استلمناها في وحدة العناية المركزة ونحاول إنقاذ حياتها، نحتاج لمساعدتكم لإنقاذها والعديد من الأطفال الآخرين في مستشفانا، لنعمل معًا ونحدث فرقًا منقذًا للحياة.