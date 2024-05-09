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فيديو.. متطرفون إسرائيليون يضرمون النار بمحيط الأونروا في القدس

منذ 21 دقيقة
جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة

جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني مساء (الخميس 9-5-2024) إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

وأكد شهود عيان من حي الشيخ جراح أن مستوطنين أضرموا النيران عمدا في محيط مقر الوكالة قبل أن يغادروا المكان.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، حيث هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم.

في غضون ذلك، ندد الأردن بإضرام متطرفين إسرائيليين النار في محيط مقر الأونروا بالقدس المحتلة.

وحذرت الخارجية الأردنية -في بيان لها- من تكرار الاعتداءات على مقار الوكالة باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

كما ندد مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي بالهجوم على مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المسؤول الأوروبي إن على السلطات الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.

    المصدر :
  • الجزيرة

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