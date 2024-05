فيديو.. متطرفون إسرائيليون يضرمون النار بمحيط الأونروا في القدس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني مساء (الخميس 9-5-2024) إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

Scenes of fires ignited by Israeli settlers around the UNRWA headquarters in the Sheikh Jarrah neighbourhood of Jerusalem. #GazaGenocide pic.twitter.com/Pwl9qVVIie

