فيديو.. متطرفون إسرائيليون يفتشون الشاحنات لمنع وصول المساعدات لغزة

أظهر مقطع فيديو جديد، مجموعة من الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، وهم يقومون بتفتيش سيارات شحن داخل القدس، وذلك للتأكد من أن تلك الحافلات لا تنقل مساعدات إلى قطاع غزة.

وظهر هؤلاء المتطرفون وهم يوقفون الشاحنات ومن ثم يفتحون الصناديق فيها، مع توجيه أسئلة للسائقين حول ما يحملونه.

פעילי ימין עוצרים משאיות פלסטיניות בירושלים ודורשים מהנהגים רישיונות כדי לוודא שהם לא נושאים מזון לעזה. >> pic.twitter.com/52A2BpsxNi — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) May 19, 2024

يأتي هذا بعد أيام فقط من تأكيد تنظيم “الأمر 9” اليميني الإسرائيلي، على موقفه في مواصلة منع دخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، رغم انتقادات محلية ودولية.

وقال التنظيم، عبر “إكس” الخميس الماضي: “إن “الأمر 9” لن يوقف أنشطته إلا بعد عودة جميع الأسرى في غزة إلى منازلهم”، وفق زعمه.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التنظيم سيوقف نشاطه حتى إشعار آخر بعد الحوادث العنيفة ضد شاحنات المساعدات.

يذكر أن تنظم “الأمر 9” ينظم منذ شهور احتجاجات لمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وكان أعنفها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم منع شاحنات من المرور وإتلاف مساعدات والاعتداء على سائقين.

بينما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر “إكس”، أن “اعتراض” شاحنات المساعدات هو “اعتداء على أمن إسرائيل”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان: “إنه لأمر مثير للغضب أن يهاجم وينهب أشخاص القوافل القادمة من الأردن والمتجهة إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية”.

وتنظيم “الأمر 9” تأسس مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

في حين يعاني نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بينهم حوالي مليونا نازح، أوضاعا كارثية في ظل إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب للشهر الثامن وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أكثر من أسبوع.

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