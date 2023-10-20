فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى التظاهرات في مصر، طالب خلالها المتظاهرون أمين عام حزب الله في لبنان، حسن نصرالله بالتحرك وضرب نقاط الجيش الإسرائيلي، مرددين “يا الله، يا الله، يا الله، اضرب، اضرب، نصر الله!”.

وقد احتشد الآلاف من المحتجين في مصر أمام الجامع الأزهر بمصر، بينما تجمع آخرون في ميدان التحرير منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبين دول العالم بالوقوف مع معاناة الشعب الفلسطيني في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

وطالب بعضهم باتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل وقال آخرون إن الدول العربية ينبغي أن تبحث استخدام أساليب أخرى لوقف القصف في غزة. وتحد مصر قطاع غزة، لكنها لم تستطع التفاوض لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات.