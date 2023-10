فيديو.. متظاهرون يهود يقتحمون الكونغرس منددين بالحرب الإسرائيلية على غزة

بعد ساعات على لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، وتقديم دعمه الكامل لإسرائيل، تهافت عدد من المتظاهرين إلى أمام مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن مندّدين بالحرب الإسرائيلية على غزّة.

BREAKING: Hundreds of Democrat Insurrectionists storm US Capitol calling for Gaza ceasefire

Did the Hamas Caucus coordinate to allow them access?

This is the darkest day in our democracy

We must create the October 18th Committee and hold these domestic extremists accountable! pic.twitter.com/FKhfzEfq8h

— DC_Draino (@DC_Draino) October 18, 2023