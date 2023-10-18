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فيديو.. متظاهرون يهود يقتحمون الكونغرس منددين بالحرب الإسرائيلية على غزة

منذ 26 دقيقة
الكونغرس

الكونغرس

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بعد ساعات على لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، وتقديم دعمه الكامل لإسرائيل، تهافت عدد من المتظاهرين إلى أمام مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن مندّدين بالحرب الإسرائيلية على غزّة.

ونجحت مجموعة من المتظاهرين الأميركيين اليهود من اقتحام مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزّة، ما دعا الشرطة الأميركية إلى اعتقال عدد منهم.

وفق وقت سابق من اليوم، أكد بايدن من تل أبيب أنّ “إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل “تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن”.

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