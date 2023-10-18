فيديو.. متظاهرون يهود يقتحمون الكونغرس منددين بالحرب الإسرائيلية على غزة

بعد ساعات على لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، وتقديم دعمه الكامل لإسرائيل، تهافت عدد من المتظاهرين إلى أمام مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن مندّدين بالحرب الإسرائيلية على غزّة.

BREAKING: Hundreds of Democrat Insurrectionists storm US Capitol calling for Gaza ceasefire Did the Hamas Caucus coordinate to allow them access? This is the darkest day in our democracy We must create the October 18th Committee and hold these domestic extremists accountable! pic.twitter.com/FKhfzEfq8h — DC_Draino (@DC_Draino) October 18, 2023

ونجحت مجموعة من المتظاهرين الأميركيين اليهود من اقتحام مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزّة، ما دعا الشرطة الأميركية إلى اعتقال عدد منهم.

Apparently it’s ok to storm the Capitol, stage an insurrection inside, and interrupt a congressional hearing. But only if you’re protesting on behalf of Palestine. pic.twitter.com/kr7MPVNTmu — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 18, 2023

وفق وقت سابق من اليوم، أكد بايدن من تل أبيب أنّ “إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل “تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن”.