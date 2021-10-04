فيديو مثير لصاروخ روسي.. "أسرع من الصوت" ينطلق من قاع المحيط!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ البحرية الروسية، اليوم الاثنين، أنّه ولأول مرة أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ “زيركون” الفرط صوتي من غواصة نووية.

وقالت الدفاع في بيان إنّ “البحرية الروسية اختبرت لأول مرة صاروخ “زيركون” الفرط صوتي من على متن الغواصة النووية” سيفيرودفينسك”، وعملية الإطلاق كانت على هدف بحري في مياه بحر بارنتس”، مؤكدةً أنّ “التجربة تكللت بالنجاح”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت موسكو بدء مناورات عسكرية روسية جزائرية في أوسيتيا الشمالية بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وجرى افتتاح أول مناورات روسية جزائرية مشتركة في حقل تدريب “تاتار – سكويه” التابع للدائرة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية.

وستنظم المناورات التكتيكية الروسية الجزائرية المشتركة في الفترة من 3 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر، وسيشارك حوالى 80 جندياً من المنطقة العسكرية الجنوبية لوحدة المشاة المنتشرة في شمال القوقاز، وحوالى 80 جندياً من القوات المسلحة الجزائرية.