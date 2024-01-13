فيديو.. مذيع يطرد نائب إسرائيلي متطرف بسبب تصريحاته المطالبة بإحراق غزة!

تعرض نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي والعضو عن حزب “الليكود” ناسيم فاتوري، لطرد فوري من أحد برامج القناة 13 الإسرائيلية، بسبب إصراره على تصريحات متطرفة وهمجية طالب فيها بإحراق غزة بمن فيها.

وأقد مقدم برامج في القناة 13 الإسرائيلية على طرد فاتوري من الأستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لـ”إحراق غزة” والذي تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في القطاع.

وسبق أن قدمت دولة جنوب أفريقيا تصريح فاتوري الذي يدعو فيه إلى “إحراق غزة” دليلا على الدعوة لارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في غزة.

وجاء هذا التصريح لفاتوري عبر تغريدة نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على منصة “إكس” وهو ما أثار ضجة كبيرة.

وحاول فاتوري تبرير تمسكه بموقفه، مما دفع مقدم البرنامج إلى أن طلب منه المغادرة. وقال له مقدم البرنامج “شكرا جزيلا لحضوركم إلى الأستوديو الخاص بنا، وشكرا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بدولة إسرائيل”.

والأربعاء الماضي، أعرب فاتوري عن تمسكه بهذا الموقف خلال لقاء أجرته معه إذاعة “كول باراما” الدينية الإسرائيلية. وقال فاتوري للإذاعة آنذاك “أنا أتمسك بما قلته”.

وكان طاقم الدفاع عن إسرائيل بمحكمة العدل الدولية حاول، أمس، التبرير بقوله إن هذه التصريحات لا تمثل الحكومة وقراراتها.

ودعمت جنوب أفريقيا اتهاماتها ضد تل أبيب بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها -أول أمس- في أولى جلسات قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”.