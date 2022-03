فيديو مرعب.. شاهد كيف تعبر السيارات على جسر الموت في بلدة بوروديانكا الأوكرانية

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات مرور السيارات على جسر الموت في بلدة بوروديانكا الأوكرانية.

ووجد المدنيون هذه الألغام الروسية وقد تركت في مكانها على أحد الجسور بعد المعارك العنيفة التي وقعت قرب العاصمة الأوكرانية.

واضطرت السيارات للمرور فوق الألغام بحرص شديد حتى لا تنفجر بهم، وكشف الفيديو أن السيارات كانت تعبر بأعجوبة شديدة وهو دليل على شجاعة السائقين وبراعتهم كذلك في القيادة.

ويبدو أن الألغام وضعت بشكل صفوف رباعية متوازية وكان على السائقين الراغبين في عبور هذه المصيدة الروسية المحكمة العبور بشكل منحرف حيث لا تأتي عجلات السيارة على الألغام.

وكان هناك طابور من السيارات إلى جانب الطريق، حيث كل سائق ينتظر بصبر دوره لقيادة سيارته فوق الجسر الملغوم.

أسلحة محظورة دولياً

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الفيديو يأتي بعد أن كانت مجموعة حقوقية قد قالت إن روسيا تستخدم الألغام المحظورة ضد الأفراد في أوكرانيا، ليثبت تورط روسيا في استخدام الأسلحة المحظورة دولياً مجدداً.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن ألغاماً مضادة للأفراد من طراز POM-3 تم اكتشافها في مدينة خاركيف المحاصرة، على الرغم من المعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها في النزاعات.

وأضافت أن ألغام “ميداليون” تم نشرها من قبل القوات الروسية بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وبحسب ما ورد ظهرت في وقت سابق لقطات على الإنترنت تظهر مركبات مدرعة تطلق العشرات منها في خاركيف من على بعد تسعة أميال، وتنزل الأجهزة بالمظلة قبل دفنها أو تثبيتها في الأرض.

