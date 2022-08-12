الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مروع.. سيول هائلة تدمر مئات المنازل شمالي السودان

منذ 17 دقيقة
السيول والفيضانات تهدم مئات المنازل شمالي السودان

السيول والفيضانات تهدم مئات المنازل شمالي السودان

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات السودانية في ولاية نهر النيل، عن دمار أكثر من 2500 منزلا تهدمت كليا، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئيا نحو 500 منزلا، بسبب موجة السيول والفيضانات التي ضربت عدة قرى ومناطق بولاية نهر النيل شمالي السودان وتسببت في خسائر مادية وبشرية ضخمة.

وأطلقت سلطات ولاية نهر النيل نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والحكومة المركزية بهدف تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع.

ويشهد السودان سنويا، بين يونيو وأكتوبر، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تتسبب بتدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وإتلاف المحاصيل.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان العام الماضي.

وفي تقرير صدر في سبتمبر الماضي قالت الأمم المتحدة إن المياه غمرت حوالي 50 قرية في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم.

واضطرت السلطات السودانية لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 2020 بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بـ650 ألف شخص على الأقل ودمرت كليا أو جزئيا أكثر من 110 آلاف منزل.

 

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية
طعنة في العنق.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادثة "سلمان رشدي"
دار القضاء العالي في مصر
"فتاة الزقازيق".. النيابة العامة المصرية تقول كلمتها بحق المتهم بقتل الطالبة سلمى
جندي روسي بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القلق النووي يخيم على أوروبا بعد قصف مفاعل "زابوريجيا" العملاق بأوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟