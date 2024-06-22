السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
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فيديو مروع لتعامل قوات الاحتلال مع أسير فلسطيني في جنين!

منذ 7 دقائق
قوات الاحتلال تنكل بشاب فلسطيني جريح في جنين

قوات الاحتلال تنكل بشاب فلسطيني جريح في جنين

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أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان ضمن سياستها في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

فقد تداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاب فلسطيني جريح خلال اعتقالها إياه من حي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الشاب الفلسطيني، وهو مربوط على مقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية، وهي تجوب به طرقات الحي الذي تقتحمه قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى.

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