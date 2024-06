فيديو مروع لتعامل قوات الاحتلال مع أسير فلسطيني في جنين!

أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان ضمن سياستها في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

فقد تداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاب فلسطيني جريح خلال اعتقالها إياه من حي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الشاب الفلسطيني، وهو مربوط على مقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية، وهي تجوب به طرقات الحي الذي تقتحمه قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى.

I’m yet to see one single headline in mainstream media about Israel’s systematic use of Palestinians as Human Shields in broad daylight

I’m also yet to see one single piece of evidence of Hamas taking a single Palestinian as a human shield despite 1000s of headlines claiming so! pic.twitter.com/GwXqPZg5W5

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) June 22, 2024