الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مروع.. مصرع 4 أطفال في حريق خلال عيد ميلاد جنوب طهران

منذ ساعة واحدة
رجال إطفاء في إيران

رجال إطفاء في إيران (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل ثمانية أشخاص في حريق اندلع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن أربعة أطفال من بين القتلى، قالت إن انفجارا أعقبه حريق خلال حفل عيد ميلاد في مقهى في ضاحية شهريار بطهران.

وقد توفي ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل في مكان الحادث، فيما توفي طفل في الثالثة من عمره في المستشفى في وقت لاحق.

قال مكتب المدعي العام لشهريار إن المقهى يقع في قبو وأن بالون الهيليوم اشتعلت فيه النيران، وفقًا للنتائج الأولية.

وبعد أن اشتعلت النيران في المقهى، حاول العديد الناس الفرار إلى المطبخ في الخلف لكنهم اختنقوا من الدخان.

    المزيد من أخبار العالم

    فنلندا وحلف الناتو
    فنلندا: طلب العضوية إلى الناتو قد يُجمد في هذه الحالة!
    رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية
    السعودية تصنف 19 كياناً وفرداً على لائحة الإرهاب لارتباطهم بمليشيا الحوثي
    الصين ترفض أي مفاوضات تتعلق باستقلال تايوان
    تايوان تحذر من وقوع ضرر بالتجارة العالمية أكبر من حرب أوكرانيا!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!