فيديو مروع.. مصرع 4 أطفال في حريق خلال عيد ميلاد جنوب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل ثمانية أشخاص في حريق اندلع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن أربعة أطفال من بين القتلى، قالت إن انفجارا أعقبه حريق خلال حفل عيد ميلاد في مقهى في ضاحية شهريار بطهران.

وقد توفي ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل في مكان الحادث، فيما توفي طفل في الثالثة من عمره في المستشفى في وقت لاحق.

قال مكتب المدعي العام لشهريار إن المقهى يقع في قبو وأن بالون الهيليوم اشتعلت فيه النيران، وفقًا للنتائج الأولية.

وبعد أن اشتعلت النيران في المقهى، حاول العديد الناس الفرار إلى المطبخ في الخلف لكنهم اختنقوا من الدخان.

مقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر انفجار أعقبه حريق في مقهى بمدينة #شهريار غرب العاصمة الإيرانية #طهران#إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/OFZ5l27z4Y — إرم نيوز (@EremNews) June 14, 2022