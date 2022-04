فيديو مروع من الهند.. مصرع 11 شخصاً بطريقة غريبة خلال احتفال للهندوس

أعلنت السلطات الهندية عن مقتل أحد عشر شخصاً في حادث مأساوي خلال موكب احتفالي هندوسي جنوب البلاد.

ونقلت وكالة لأسيوشيتد برس عن الشرطة الهندية قولها، أن القتلى توفوا صعقاً بالكهرباء عندما احتكت شاحنتهم المزينة بخط علوي لنقل الكهرباء.

وقالت قناة نيودلهي التلفزيونية إن النيران اشتعلت في الشاحنة التي كانت مزدحمة بالكثيرين بسبب الشرارة الكهربائية.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة “ثانجافور” بولاية تاميل نادو (Tamil Nadu)، بحسب رجل شرطة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين.

وحدثت الوفيات في وقت مبكر من الأربعاء عندما كانت العربة تسير في موكب بمنطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومترا جنوب “تشيناي”، عاصمة الولاية، وفقا للشرطة.

وكان معبد هندوسي هو من نظم الموكب. ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور.

وتعد ثانجافور مركزا مهما للدين والفن والهندسة المعمارية في جنوب الهند. وتشتهر المنطقة بمعابدها التراثية.

#TamilNadu | Children among 11 electrocuted to dead in temple chariot procession

At least 15 others have been injured. pic.twitter.com/y4FHTgYe4K

— Hindustan Times (@htTweets) April 27, 2022