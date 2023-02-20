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فيديو مروع.. 14 قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير شرقي باكستان

منذ 37 دقيقة
حادث سير شرقي باكستان

حادث سير شرقي باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية مساء (الأحد 19-2-2023) عن مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات جراء حادث سير مأساوي لحافلة ركاب شرقي البلاد.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق لحظات مب بعد الحادث المروع، حيث تحطمت حافلة ركاب مسرعة قبالة طريق سريع وانقلبت مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 63 آخرين.

وقالت قرة العين مالك، نائبة المفوض، إن الحادث وقع الليلة السابقة بالقرب من بلدة كالار كهار في إقليم البنجاب، مشيرة إلى أن جميع القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى.

ولم تقدم المسؤولة الباكستانية مزيدا من التفاصيل، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في سبب الحادث.

وعبّر رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان عن حزنه البالغ وأسفه لسقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

وخلال الشهر الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بعمود وسقطت من أحد الجسور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل 40 شخصا في منطقة لاسبيلا الجنوبية.

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