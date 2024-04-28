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فيديو.. مساعدات أمريكية منتهية الصلاحية تُلقى للفلسطينيين في غزة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2024 2:29 مساءً
مساعدات منتهية الصلاحية تُلقى للفلسطينيين في غزة من القوات الأمريكية

مساعدات منتهية الصلاحية تُلقى للفلسطينيين في غزة من القوات الأمريكية

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وثّق أحد سكان غزة جانباً من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في القطاع، والتي تبين أنها منتهية الصلاحية، وذلك بتسليمها من القوات الأمريكية عبر الجو.

وأظهر مقطع فيديو على منصة “إكس” ناشط فلسطيني وهو يقول إن الأمريكان يلقون على الأطفال حلويات تاريخها انتهى منذ فترة، ويعرض إحدى تلك المنتوجات المنتهية من شهر فبراير 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التطرق فيها لموضوع انتهاء صلاحية المنتجات، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الإسرائيلية إجراءات مرور شاحنات المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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