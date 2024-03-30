فيديو.. مستوطنون يشعلون النيران في "تل أبيب" للمطالبة برحيل نتنياهو

مستوطنون يقيدون أنفسهم خلال تظاهرة حاشدة في "تل أبيب"، للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران خلال تظاهرة مساء اليوم السبت 30 آذار /مارس الجاري، في “تل أبيب” للمطالبة برحيل نتنياهو وعقد صفقة تبادل أسرى، في حين تحاول شرطة الاحتلال فض التظاهرة.

كما قيد مستوطنون أنفسهم خلال تظاهرة حاشدة في “تل أبيب”، للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وخرج قرابة 5000 مستوطن في حيفا المحتلة، وأغلقوا عدة شوارع حيوية في تل أبيب.

بدروها، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلت عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم إن نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا.

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم “لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم”.

وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين “سنسير نحو الكنيست لنقول إنه لا توجد حرية حتى يعود جميع المختطفين” وفقا للصحيفة العبرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.