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فيديو.. مستوطنون يمنعون شاحنات المواد الغذائية من الوصول إلى قطاع غزة

3 - يونيو - 2021
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

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أغلق عشرات من مستوطني غلاف غزة صباح اليوم الطريق الواصل إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وقال موقع “والا” العبري، صباح اليوم الخميس، إن مستوطنين بمشاركة عائلة هدار غولدين أغلقوا الطرق أمام شاحنات المواد الغذائية المتوجهة نحو معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

ووفقاً الموقع فإن هذه الخطوة لم يعرف سببها بعد من قبل المستوطنين.

وأفاد أصحاب الشاحنات، بأن العشرات من المستوطنين قاموا بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمعبر، ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع، والمواد الغذائية، والمحملة بالوقود، وغاز الطهي إلى قطاع غزة.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، حيث يتم ادخال البضائع والمواد الغذائية والمحروقات من خلاله.

 

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