فيديو.. مشاهد واضحة للهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة.

هذا وكشف فيديو جديد عن مشاهد واضحة توثق اللحظات الأولى للهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية بالعاصمة التركية في أنقرة، بحيث وقع الهجوم قبل ساعات من بدء البرلمان أعماله، يوم الأحد 1\10\2023، بعد العطلة الصيفية.

كما وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر “أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر”.

خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.