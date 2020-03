فيديو .. مصابو كورونا ملقون على الأرض في مستشفيات إسبانيا

فقد أظهرت لقطات مصورة مسربة من إحدى المستشفيات وجود عشرات المرضى وهم يفترشون الأروقة وينامون على الأرض لعدم وجود أسرة كافية تستوعبهم

وتذكر هذه التسربيات بمقاطع مصورة جرى تدوالها مؤخرا من عدة مستشفيات في إيطاليا، والتي بدت عاجزة عن استقبال وتأمين العلاج لآلاف المرضى هناك.

وباتت إسبانيا أكثر دولة تعاني من تفشي وباء كورونا بعد إيطاليا، حيث سجلت البلاد 394 حالة وفاة جديدة، مما جعل إجمالي عدد الوفيات، يرتفع إلى 1720 حالة.

وذكرت تقارير إعلامية أن “عدد الحالات المسجلة للإصابة بالبلاد ارتفع إلى 28572 من 24926 أمس السبت.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها تريد تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما إضافية لمواجهة انتشار وباء” كوفيد-19″، مؤكدة أن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ناقش القرار مع زعماء الأقاليم خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وقال سانتشيث، إن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمكافحة كورونا وحذر من أن” الأسوأ لم يأت بعد” وأن البلاد بصدد أسابيع صعبة، كما أمر بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلن عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس، الجميع من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

Leaked Footage from Spain.

The hospitals are literary filled with patients. Shortages of beds leaves people lying down on the floor #COVIDー19 pic.twitter.com/NwAb9V0dek

— World Updates (@Rntk____) March 22, 2020