الأحد 24 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مقاتلو القسام يستهدفون آليات وجنود جيش الاحتلال في غزة

منذ 19 دقيقة
مقاتل من كتائب القسام يستهدف دبابة إسرائيلية في غزة

مقاتل من كتائب القسام يستهدف دبابة إسرائيلية في غزة

A A A
طباعة المقال

بث الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من معارك قالت إنها بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في غزة.

وتظهر المشاهد استهداف عناصر القسام في مواقع مختلفة جنود الاحتلال بقذائف مضادة للأفراد، وكذا استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين “105.

وبحسب كتائب القسام، فقد قتل جنود للاحتلال في المعارك وتناثرت أشلاؤهم.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة
    رئيسة وزراء بنغلادش تتجه للفوز بولاية جديدة في انتخابات تقاطعها المعارضة
    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    غزة تحت النار
    بلينكن: واشنطن تريد "ضمان عدم اتساع النزاع" في المنطقة
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    بعد مقتل ضابط كبير.. حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال في غزة

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!
    بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    فيديو.. رسالة نارية من القسام لعائلات الأسرى الإسرائيليين