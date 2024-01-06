فيديو.. مقاتلو القسام يستهدفون آليات وجنود جيش الاحتلال في غزة

مقاتل من كتائب القسام يستهدف دبابة إسرائيلية في غزة

بث الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من معارك قالت إنها بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في غزة.

وتظهر المشاهد استهداف عناصر القسام في مواقع مختلفة جنود الاحتلال بقذائف مضادة للأفراد، وكذا استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين “105.

وبحسب كتائب القسام، فقد قتل جنود للاحتلال في المعارك وتناثرت أشلاؤهم.

#عاجل فيديو جديد 🔥🔻

مشاهد من استهداف مقاتلي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة شرق حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة pic.twitter.com/nTI380X8bw — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 6, 2024