الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. مقاتل القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية

منذ 32 دقيقة
مقاتل القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية

مقاتل القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية

A A A
طباعة المقال

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو من التحامات مقاتليها مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت إحدى اللقطات مقاتلاً من القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية، تمكن من إصابتها بقذيفة الياسين-105.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع “دي-9” بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود إسرائيليين في حي الشجاعية، وهو ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح.

    المزيد من أخبار العالم

    النزاع التايواني الصيني (تعبيرية)
    الصين تصعّد من جديد: "إعادة توحيد" البلاد مع تايوان أمر حتمي!
    البورصة المصرية
    البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب سنوية لها منذ عام 2016
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    كوريا الجنوبية تحذر زعيم كوريا الشمالية: إذا استخدم أسلحة نووية فإن "مصيره الهلاك"

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية على سوريا
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
    صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
    غزة تحت النار
    صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
    من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
    غزة تحت النار
    تحقيق لـ"نيويورك تايمز": أين كان الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ؟