فيديو.. مقاتل القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو من التحامات مقاتليها مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت إحدى اللقطات مقاتلاً من القسام وجهاً لوجه مع آلية عسكرية إسرائيلية، تمكن من إصابتها بقذيفة الياسين-105.

يا قوة الله ..

فيديو جديد 🔥 🔻

استهداف مجاهدي القسام لآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/i3SUNDcM2s — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 31, 2023

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع “دي-9” بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود إسرائيليين في حي الشجاعية، وهو ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح.