الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
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فيديو.. مقتل شاب داخل السيارة غرب ايران ينتشر كالنار

منذ 40 دقيقة
تواصل الدعم العالمي لاحتجاجات إيران

تواصل الدعم العالمي لاحتجاجات إيران

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لايزال الشارع الايراني مشتعل رغم مرور نحو 4 أسابيع على انطلاق الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق، في العديد من المحافظات لاسيما في المدارس والجامعات.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت كالنار في الهشيم بين الإيرانيين مشاهد مؤلمة تظهر رجلاً بدا أنه قُتل برصاص الأمن، بينما كان جالسا خلف مقود سيارته في سنندج عاصمة كردستان غرب البلاد، بينما سمع إطلاق النار في المنطقة.

فيما زعم قائد شرطة المحافظة علي أزادي، أن الرجل “قتلته قوات معادية للثورة”، وفق تعبيره، في إشارة إلى المتظاهرين الذين تصفهم السلطات عادة بـ “مثيري الشغب”.

إلى ذلك، أظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع رجالا غاضبين ينتقمون من عنصر في ميليشيا الباسيج في سنندج، حيث حاصروه وتعرّضوا له بالضرب المبرح، بحسب ما نقلت فرانس برس.

أمام تلك التطورات الدراماتيكية في المدينة الكردية، عمدت السلطات إلى قطع الإنترنت، بحسب ما أكدت منظمة مراقبة الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت “نيتبلوكس” ، مشيرة أيضًا إلى تعطّل الشبكة الوطنية للهواتف المحمولة.

    المصدر :
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