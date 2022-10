فيديو.. مقتل شاب داخل السيارة غرب ايران ينتشر كالنار

لايزال الشارع الايراني مشتعل رغم مرور نحو 4 أسابيع على انطلاق الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق، في العديد من المحافظات لاسيما في المدارس والجامعات.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت كالنار في الهشيم بين الإيرانيين مشاهد مؤلمة تظهر رجلاً بدا أنه قُتل برصاص الأمن، بينما كان جالسا خلف مقود سيارته في سنندج عاصمة كردستان غرب البلاد، بينما سمع إطلاق النار في المنطقة.

فيما زعم قائد شرطة المحافظة علي أزادي، أن الرجل “قتلته قوات معادية للثورة”، وفق تعبيره، في إشارة إلى المتظاهرين الذين تصفهم السلطات عادة بـ “مثيري الشغب”.

This is the Islamic Republic. Exactly what you see in this picture from Sanandaj, October 8. A bunch of bloodthirsty killers who kill human beings behind the wheel of their car just for honking.#Mahsa_Amini pic.twitter.com/A7ka4JXHNk

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 8, 2022