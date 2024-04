فيديو.. مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على الاحتلال الإسرائيلي

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد إسرائيل التي تواصل هجماتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت ألبانيز في رسالة مصورة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل “ترتكب جرائم قتل جماعي في غزة وتجعل ظروف الحياة غير صالحة للعيش”.

وأشارت إلى أن آثار الدمار في غزة ستؤثر على الأجيال القادمة.

وأكدت على ضرورة اتخاذ “خطوات ملموسة” ضد إسرائيل، داعية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، بالإضافة إلى حظر الأسلحة.

◾UN rights expert Francesca Albanese: It's time for an arms embargo and diplomatic, political and economic sanctions against the zionist regime for its genocide. pic.twitter.com/tIkjl0tJi3

— Apex (@RealSherally) April 3, 2024