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فيديو من التصنيع إلى التنفيذ.. القسام تستعرض قناصتها مع بندقية "الغول"

منذ 41 دقيقة
مقاتلو القسام مع قناصة الغول

مقاتلو القسام مع قناصة الغول

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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو بعنوان “صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم” استعرضت فيه سلاح الغول وتصنيع طلقات القسام ذاتية التصنيع.

وأظهر الفيديو الذي عرضته الكتائب عبر منصة تلغرام، مشاهد من عملية تصنيع بندقية الغول -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها عدنان الغول- المستخدمة في عمليات قنص الجنود في معارك قطاع غزة.

كما استعرض الفيديو عمليات التدريب التي يقوم بها قناصة القسام على بندقية الغول المحلية الصنع ذات العيار 14.5 مليمترا التي يصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

إضافة لذلك، استعرض مقاتلو القسام في مقطع الفيديو كيفية تصنيع طلقات رصاص مخصصة لقناصة الغول، أطلق عليها اسم “QASSAM” كما ظهر واضحاً أنه محفور على أسفل الطلقة.

وقد أُطلق اسم “الغول” على البندقية القسامية تيمناً باسم القائد القسامي عدنان الغول، “أبو بلال”٬ الملقب بـ”أبو صواريخ القسام”؛ حيث نجح الشهيد عدنان الغول، الذي قاد التصنيع العسكري في كتائب القسام، بإحداث نقطة تحول في تاريخ المقاومة والصراع مع الاحتلال من خلال بصماته في صناعة أول صواريخ القسام والقذائف مع زميليه الشهيدين نضال فرحات وتيتو مسعود٬ رغم الحصار والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في حينه.

في السياق، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.

وأشار المتحدث باسم القسام إلى أن مقاتلي الكتائب استهدفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات والاشتباك من مسافة صفر، كما استهدفوا فرق الإنقاذ، إضافة إلى تفخيخ نفقين ومنزلا وتفجيرهما بجنود الاحتلال، وقنص أحد الجنود.

وتابع أبو عبيدة “دك مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

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