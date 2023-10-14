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فيديو.. من هو "محمد الضيف" رجل الظل الذي خطط لمعركة طوفان الأقصى؟

منذ 18 دقيقة
"محمد الضيف" رجل الظل الذي خطط لمعركة طوفان الأقصى

"محمد الضيف" رجل الظل الذي خطط لمعركة طوفان الأقصى

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يعرف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس “محمد الضيف” على أنه رجل الظل الذي لا يظهر أمام الشاشات ولا تحت الأضواء بصورته الحقيقية، لكنه المسؤول الأول عن عمليات كتائب القسام ومخططاتها كافة.

فهو قائد أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مدار أربع حروب سابقة على غزة، بالإضافة لحرب طوفان الأقصى المندلعة الآن بين القسام وجيش إسرائيل على نقاط تماس مباشرة خارج وداخل قطاع غزة المحاصر.

 

يعرف عن الضيف أنه كان ملازمًا لصديقه الراحل يحيى عياش، الملقب “بالمهندس” نظرًا لأنه كان الأكثر حنكةً وقدرة على إدارة العمليات العسكرية الانتحارية في الضفة وغزة، وهو أكثر الأشخاص تأثيرًا في عقلية الضيف الذي طور فكر المهندس وأصبح يرتكز على تكنيكات حديثة مباغتة لإسرائيل، من خلال عمليات منظمة معد لها جيدًا بحسابات دقيقة، كما جرى في الأيام السابقة.

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