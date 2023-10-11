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فيديو.. ناشطة تنتقد تحيز الإعلام الغربي مع إسرائيل في حرب غزة

منذ 8 دقائق
هيلي روتشيلد- ناشطة

هيلي روتشيلد- ناشطة

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تواصل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حربها ضد إسرائيل دون الاستسلام، فيما يقع العالم تحت الصدمة من القدرات العسكرية للحركة خلال عملية طوفان الأقصى، فيما يتحيز الإعلام الغربي مع إسرائيل.

هذا وانتقدت ناشطة تحيز الإعلام الغربي وقالت، لماذا الإعلام يذكر فقط موت الإسرائيلي ولا يريدون ذكر موت الفلسطينيين، لماذا ؟.

وتابعت، هم يحتلون أرضهم ويقتلون الأطفال، وأضافت، أشعر بالاشمئزاز الشديد

بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بانقطاع الكهرباء في غزة الأربعاء مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، كما وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد غدا.

ومن جهة ثانية يتابع الإعلام الغربي التحيز مع إسرائيل في الحرب وسط استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 5339 في ضربات جوية إسرائيلية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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