فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق

عرضت كتائب القسام مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه في غزة، وحمل الفيديو عنوان “وصلتم متأخرين”.

🚨 كتائب القسام 🚨 🔻وصلتم متأخرين… 🔻المهمة أُنجزت… pic.twitter.com/JCRIt5kR4H — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 18, 2023

وكانت القوات الإسرائيلية قد قالت أمس الأحد إنها اكتشفت نفقا كبيرا من الخرسانة والحديد، مُصمم لنقل سيارات المقاتلين من غزة إلى الحدود.

ومن بين المواقع التي اجتاحتها حركة حماس في الهجوم كان معبر اريز الحدودي بين غزة وإسرائيل. وعلى بعد 100 متر فقط جنوبي نقطة التفتيش، عرض الجيش الإسرائيلي للصحفيين نقطة الخروج لما قال إنه مشروع رئيسي لحركة حماس.

وامتد النفق قطريا إلى عمق 50 مترا مع وجود تجهيزات كهربائية به.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن إجمالي طول النفق يصل إلى أربعة كيلومترات وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة التي تحولت إلى منطقة قتال مدمرة بعدما كانت حركة حماس تدير شؤونها.

وقال هاجاري إنه “أكبر نفق عثرنا عليه في غزة… كان يستهدف معبر (اريز)”، دون أن يحدد ما إذا كانت حركة حماس قد استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف “استُثمرت ملايين الدولارات في هذا النفق. واستغرق بناء هذا النفق سنوات… وكان بإمكان المركبات المرور عبره”.

ولم ترد حركة حماس على طلب من رويترز للتعليق على الرواية الإسرائيلية.

ومعظم الأنفاق التي تكشف عنها الحركة الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام بعد اكتشافها تتسم بأنها ضيقة ومنخفضة ومصممة بحيث يمر منها المسلحون فرادى سيرا على الأقدام. لكن النفق الذي عرضه هاغاري كان يضم أعمدة تنحدر عموديا إلى الأسفل، مما يشير كما قال إلى أنه كان جزءا من شبكة أوسع.

وتشكل الأنفاق تحديا للمهندسين الإسرائيليين الذين يشعرون بالقلق من أن الشبكات ربما تستخدم لإخفاء الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأدى ذلك إلى تباطؤ الهجوم الذي أثار قلق القوى العالمية بسبب الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وعرض هغاري للصحفيين مقطعا مصورا لمحمد السنوار، القيادي في حركة حماس وشقيق زعيمها يحيى السنوار، وهو يجلس في مقعد الراكب في سيارة قال إنها كانت تسير داخل النفق.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي في 29 أكتوبر تشرين الأول أن القوات قتلت عدة مسلحين هاجموا معبر اريز بعد وصولهم إلى المنطقة من خلال نفق. ولم يرد مكتب هاغاري على استفسار حول ما إذا كان ذلك يشير إلى النفق الذي عرضه للصحفيين.