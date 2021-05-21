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فيديو وصور.. احتفالات في غزة والقدس والضفة احتفالا بانتصار المقاومة

21 - مايو - 2021
احتفالات في المدن الفلسطينية بانتصار المقاومة

احتفالات في المدن الفلسطينية بانتصار المقاومة

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عمت الاحتفالات الشعبية احتفالا بانتصار المقاومة في معظم المدن الفلسطينية، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الإسرائيليين وفلسطين بحسب المبادرة المصرية.

وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع بسياراتهم يجولون في شوارع غزة والقدس والضفة الغربية وفرحة النصر على والبسمة ترتسم وجوههم، بالتزامن مع تكبيرات العيد في مساجد، احتفالا بانتصار المقاومة على الاحتلال .

كما احتفلت الطواقم الطبية بانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما خرجت الطواقم الطبية كلها خارج مجمع الشفاء بقطاع غزة، مؤكدين أن فرحة الفلسطينيين في الشارع تنسيهم أي تعب قابلوه وخففت من معاناتهم على مدار 11 يوما.

وفي محافظات الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات في كل من رام الله والخليل وطولكرم ونابلس وقلقيلية، ومدن أخرى.

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