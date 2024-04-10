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فيديو وصور.. استشهاد 3 من أولاد إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في غزة

منذ 13 دقيقة
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استشهد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع 3 من أولادهم جراء غارة إسرائيلية بأول عيد الفطر.

وأكدن مصادر فلسطينية مقربة من الحركة أن حازم وأمير ومحمد أبناء  سماعيل هنية مع 3 من أحفاد هنية استشهدوا بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي مركبتهم في مخيم الشاطئ غرب غزة.

فيما أكدت مصادر أن الأحفاد الشهداء هم: آمال ابنه حازم هنية، و خالد ورزان ابنا أمير هنية.

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