فيديو وصور.. استشهاد 3 من أولاد إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في غزة

استشهد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع 3 من أولادهم جراء غارة إسرائيلية بأول عيد الفطر.

وأكدن مصادر فلسطينية مقربة من الحركة أن حازم وأمير ومحمد أبناء سماعيل هنية مع 3 من أحفاد هنية استشهدوا بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي مركبتهم في مخيم الشاطئ غرب غزة.

فيما أكدت مصادر أن الأحفاد الشهداء هم: آمال ابنه حازم هنية، و خالد ورزان ابنا أمير هنية.

صور خاصة للجزيرة من موقع استهداف إسرائيل لسيارة في مخيم الشاطئ أسفر عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JhVWlPM4gG — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 10, 2024