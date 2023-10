فيديو وصور.. الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة في مستشفى المعمداني بغزة والشهداء بالمئات

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيليّ مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

فلا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

⚡️Footage from the Baptist Hospital massacre in Gaza. pic.twitter.com/ALMMzY2QMq

من ناحيته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في قصف ساحة مستشفى الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريًا بسبب الغارات.

في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني جريمة إبادة جماعية.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ ليس لديه معلومات عن تقارير قصف مستشفى في غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة، أنّ ما يزيد عن 500 ضحية سقطوا بين شهيد وجريح في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.

فيما شدد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة على أنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

⚡️Hundreds of martyrs in the courtyard of Al-Shifa Hospital, after the occupation massacre at the Arab National Hospital pic.twitter.com/xVhiIcmwPM

— War Monitor (@WarMonitors) October 17, 2023