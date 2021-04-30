"فيديو وصور".. عشرات القتلى والجرحى خنقاً في انهيار جسر خلال حفل ديني بإسرائيل

قُتل 44 شخصا على الأقل فجر اليوم الجمعة، وجرح العشرات خنقاً ودهساً، في انهيار استاد للاحتفال خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل (شمال إسرائيل)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة كان الرسمية والقناة 13 (خاصة) إن “44 شخصا على الأقل قتلوا، نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين خلال احتفال يهودي، بجبل الجرمق”.

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من الجسر انهار خلال احتفال “لاك بوعومر الديني”، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في بادئ الأمر أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل جرمق “ميرون” في الجليل. ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

ويُعتقد أنه أحد أكبر تجمعات لأشخاص – بالتأكيد في إسرائيل وربما في مناطق أخرى – منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه “كارثة كبيرة”.

وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة الذين أبدوا قلقهم من أن الازدحام يمكن أن يشكل خطر الإصابة بكوفيد-19.

وقالت “نجمة داود الحمراء” في بيان على تويتر إنّ المأساة التي وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون أسفرت عن وقوع “عشرات القتلى”، مشيرة إلى أنّ طواقمها “تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية”.